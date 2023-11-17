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        Adana'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:45 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:57
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        Adana'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Tuğrul H. idaresindeki 01 ZH 252 plakalı otomobil, Varsaklar Mahallesi sanayi sitesi kavşağında Hasan K. yönetimindeki 80 HC 812 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü Tuğrul H. ile yanındaki Yusuf H. yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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