Adana'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tuğrul H. idaresindeki 01 ZH 252 plakalı otomobil, Varsaklar Mahallesi sanayi sitesi kavşağında Hasan K. yönetimindeki 80 HC 812 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Tuğrul H. ile yanındaki Yusuf H. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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