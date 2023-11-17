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        Adana'da "14. Tescilli Adana Kebabı Eğitimi"ni tamamlayan kursiyerler sertifika aldı

        Adana Ticaret Odasının (ATO) gerçek lezzet ve özellikleriyle gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla tescil ettirdiği Adana kebabının usta eğitimi için düzenlenen "14. Tescilli Adana Kebabı Eğitimi"ni tamamlayan 45 kursiyer sertifika aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 15:20 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:20
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        Adana'da "14. Tescilli Adana Kebabı Eğitimi"ni tamamlayan kursiyerler sertifika aldı
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        Adana Ticaret Odasının (ATO) gerçek lezzet ve özellikleriyle gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla tescil ettirdiği Adana kebabının usta eğitimi için düzenlenen "14. Tescilli Adana Kebabı Eğitimi"ni tamamlayan 45 kursiyer sertifika aldı.

        ATO Sosyal Hizmetler ve Eğitim Vakfı'nda, Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası işbirliğiyle düzenlenen eğitimin ikinci gününde, kursiyerlere etin hazırlanması, şişe saplanması, pişirilmesi, salata hazırlanması ve sunumu uygulamalı olarak gösterildi.

        ATO Başkanı Yücel Bayram, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür edip sertifika alanları kutladı.

        Aralarında kadınların da yer aldığı 45 kursiyere, konuşmaların ardından sertifikaları verildi.

        Sertifika alan kursiyerlerden Nihal İncesöz, AA muhabirine, Adana Kadın Kooperatifleri Birliği'nde usta öğretici olarak görev yaptığını belirtti.

        Adana'nın coğrafi işarete sahip olduğu kebabı hakkında bilgi edinmek istediğini anlatan İncesöz, "Burada etin doğranmasını, nasıl zırhlandığını, nasıl pişirildiğini öğrendik. Hepsi ayrı ayrı keyifliydi. Salata yapımını bile öğrendik. Bizim için keyifli eğitim oldu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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