Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde bir adrese baskın yaptı.

Adreste, 339,81 gram metamfetamin, kırmızı reçeteyle alınabilen 6 uyuşturucu etkili hap, 5 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ile uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen 815 gram madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.O, S.G, M.B, M.E. ile M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan A.O. ile S.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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