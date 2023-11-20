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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 09:20 Güncelleme: 20.11.2023 - 09:29
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı
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        Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde bir adrese baskın yaptı.

        Adreste, 339,81 gram metamfetamin, kırmızı reçeteyle alınabilen 6 uyuşturucu etkili hap, 5 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ile uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen 815 gram madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.O, S.G, M.B, M.E. ile M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan A.O. ile S.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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