Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

        Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev ablası" olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev ablası" olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık E.Ş. ile avukatı katıldı.

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ'nün "mahrem imam"larının talimatıyla hareket ettiğini, örgüt evine çağırdığı öğrencileri üniversite kazandıktan sonra da izlediğini, örgütün kullandığı gizli haberleşme programlarından "Coco"yu telefonuna yüklediğini, örgütsel yazışmalarda adının geçtiğini belirtti.

        Savcı sanığın örgütsel sohbetlere katıldığını, hakkında somut tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin olduğunu ve "mahrem imam"ların talimatıyla örgüt içinde "ev ablalığı" yaptığını belirterek üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık E.Ş. savunmasında FETÖ üyesi olmadığını belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Bartın'da şiddetli sağanak paniği!
        Bartın'da şiddetli sağanak paniği!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        1, 3 ve 5 yaşındalar... Anne sele kapıldı! 3 çocuk aranıyor!
        1, 3 ve 5 yaşındalar... Anne sele kapıldı! 3 çocuk aranıyor!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! İkisi de boğulmuş! Flaş gelişme!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! İkisi de boğulmuş! Flaş gelişme!
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Yüzde 143 enflasyonla gelen zafer
        Yüzde 143 enflasyonla gelen zafer
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Sağanak ve kar alarmı!
        Sağanak ve kar alarmı!
        VW'den elektrikli modeller için yüzde 10 ÖTV hedefi
        VW'den elektrikli modeller için yüzde 10 ÖTV hedefi
        Bazı il ve ilçelerde eğitime 'olumsuz hava' engeli
        Bazı il ve ilçelerde eğitime 'olumsuz hava' engeli
        Kabine toplantısı bugün! İşte masadaki konular
        Kabine toplantısı bugün! İşte masadaki konular
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Kaya tuzu" cinayeti!
        "Kaya tuzu" cinayeti!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        Adana'da 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama
        Adana'da 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama
        Adana'da 6 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Adana'da 6 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Adana'da yağış nedeniyle yaylada mahsur kalan 11 çoban ve hayvanları kurtar...
        Adana'da yağış nedeniyle yaylada mahsur kalan 11 çoban ve hayvanları kurtar...
        Yaylada mahsur kalan 11 çoban ve küçükbaş sürüsü kurtarıldı
        Yaylada mahsur kalan 11 çoban ve küçükbaş sürüsü kurtarıldı
        Kozan'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar kaldırıldı
        Kozan'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar kaldırıldı