Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev ablası" olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev ablası" olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık E.Ş. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ'nün "mahrem imam"larının talimatıyla hareket ettiğini, örgüt evine çağırdığı öğrencileri üniversite kazandıktan sonra da izlediğini, örgütün kullandığı gizli haberleşme programlarından "Coco"yu telefonuna yüklediğini, örgütsel yazışmalarda adının geçtiğini belirtti.

Savcı sanığın örgütsel sohbetlere katıldığını, hakkında somut tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin olduğunu ve "mahrem imam"ların talimatıyla örgüt içinde "ev ablalığı" yaptığını belirterek üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık E.Ş. savunmasında FETÖ üyesi olmadığını belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.