TSE'den belediye ve sanayi kuruluşlarına "Su Verimliliği Yönetim Sistemi" çağrısı ÖMER FANSA - Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, "Su Verimliliği Yönetim Sistemi" belgelendirmesinin, suyun daha verimli kullanılmasını sağlayacağını belirterek, belediyeler ile sanayi kuruluşlarına başvuru yapmaları çağrısında bulundu.

ÖMER FANSA - Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, "Su Verimliliği Yönetim Sistemi" belgelendirmesinin, suyun daha verimli kullanılmasını sağlayacağını belirterek, belediyeler ile sanayi kuruluşlarına başvuru yapmaları çağrısında bulundu.

Şahin, Adana Sanayi Odası işbirliğinde düzenledikleri "TSE ile Sektör Buluşmaları" etkinliğinin ardından AA muhabirine değerlendirme yaptı.

Dünyadaki su sorununun, iklim değişikliği nedeniyle had safhaya ulaştığını söyleyen Şahin, suyun temini ve verimli kullanımının önem kazandığını vurguladı.

Şahin, bu doğrultuda eylül itibarıyla "TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi"nin belgelendirme işlemine başladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Suyun harcandıktan sonra depolanması, tekrar arıtılması, geri kazanılması sürecinde, enerji ve su kayıpları dahil bütüne bakıyoruz. Kuruluşa, verimlilik hesabı yapmak suretiyle sistem yönetimi uygulamasını sağlatıyoruz. Suyun yönetimini disipline etmiş oluyoruz."

Kriterleri yerine getiren kuruluşların belge almaya hak kazanacağını dile getiren Şahin, "Belediye veya kuruluşlar, suyu kaynağından alıp tekrar geri dönüşümüne kadar israf etmeden kullanılabilme yönetimini sağlıyorsa belgelendirme faaliyetini tamamlamış olacak." dedi.

- "Atık su kayıpları ortadan kalkacak"

TSE Başkanı Şahin, uygulamanın yeni ilan edilmesine rağmen birçok başvurunun yapıldığını, henüz belge alan kuruluşun olmadığını anlattı.

Sistemin katkılarına değinen Şahin, "Belgelendirme, belediyeler ile sanayi kuruluşlarının suyu daha etkin ve verimli kullanılabilmelerini, geri dönüşümün yapılmasını, israfın önlenmesini sağlayacak standartlar ortaya koyuyor. Bunu yapan işletmelerimizin atık su kayıpları ortadan kalkacak, geri dönüşümlerini etkin şekilde sağlayabilecekler." ifadelerini kullandı.

Şahin, "Su Verimliliği Yönetim Sistemi" belgelendirmesinin tanıtım faaliyetlerini sürdüreceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Belediye ve büyük sanayi kuruluşlarımızın, bir an önce belgelendirme faaliyetine başlayıp suyu çok daha sağlıklı yönetmelerini sağlamaları için her zaman yardımcı olmaya çalışacağız. Bizle irtibat kurup belgelendirmeye başlamalarını bekliyoruz."