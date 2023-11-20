Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Suriye uyruklu tutuksuz sanık A.A.I. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın kentte DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığını, 2018 yılında gerçekleştirilen bir operasyonda örgüt mensuplarının faaliyetlerine ilişkin olduğu belirlenen listede adının yer aldığını ve dijital materyallerinde Suriye'deki örgütsel eylemlerine ve teröristlere ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiğini belirtti.

Savcı ayrıca, Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu ve kod isim kullandığı belirlenen A.A.I'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık A.A.I, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.