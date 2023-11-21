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        Adana'da çekyata gizlenmiş 13 kilo 700 gram skunk ele geçirildi

        Adana'da ev eşyası yüklü bir kamyonda çekyatın içerisine gizlenmiş 13 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 10:03 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:07
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        Adana'da çekyata gizlenmiş 13 kilo 700 gram skunk ele geçirildi
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        Adana'da ev eşyası yüklü bir kamyonda çekyatın içerisine gizlenmiş 13 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda gerçekleştirdiği uygulamada, taşıma şirketine ait ev eşyaları yüklü bir kamyonu durdurarak narkotik köpeği "Barbara" ile arama yaptı.

        "Barbara"nın tepki verdiği çekyatın içerisine gizlenmiş 13 kilo 700 gram skunk ele geçirildi.

        Eşya sahibi Ç.İ, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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