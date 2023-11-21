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        Adana'da 64 kilogram skunk ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

        Adana'da tekstil eşyası yüklü tırda 64 kilogram skunk ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 10:33 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:33
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        Adana'da 64 kilogram skunk ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
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        Adana'da tekstil eşyası yüklü tırda 64 kilogram skunk ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tekstil eşyası yüklü tırda gizlenmiş 48 pakette 64 kilogram skunk ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan İ.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 ilde düzenlenen NARKOGÜÇ-36 operasyonlarında uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüphelinin yakalandığını bildirmişti. Yerlikaya, operasyon kapsamında Adana'da 64 kilogram skunk ele geçirildiğini, bir zanlının yakalandığını açıklamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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