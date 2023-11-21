Kızılay'dan ANDA arama kurtarma ekibine ilk yardım eğitimi

Adana'da Türk Kızılay tarafından ANDA arama kurtarma ekibine ilk yardım eğitimi verildi.

Türk Kızılay Adana Şubesinden yapılan açıklamaya göre, arama kurtarma ekibi iki günlük eğitime katıldı.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, ilk yardım eğitimi alanların olası durumlarda hayat kurtarmaya vesile olduklarını belirtti.

Eğitimin ardından katılımcılara sertifika verildi.