Kızılay'dan ANDA arama kurtarma ekibine ilk yardım eğitimi
Adana'da Türk Kızılay tarafından ANDA arama kurtarma ekibine ilk yardım eğitimi verildi.
Adana'da Türk Kızılay tarafından ANDA arama kurtarma ekibine ilk yardım eğitimi verildi.
Türk Kızılay Adana Şubesinden yapılan açıklamaya göre, arama kurtarma ekibi iki günlük eğitime katıldı.
Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, ilk yardım eğitimi alanların olası durumlarda hayat kurtarmaya vesile olduklarını belirtti.
Eğitimin ardından katılımcılara sertifika verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.