Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

Salon:ASKİAtatürk

Hakemler: Ramazan Demiröz, Kadir Girente

Çukurova Belediyespor: Nur Sevil Gökbudak, Leyva, Yasemin Yıldırım, Fabris, Dimitrova, Büşra Güneş (Ceren Cihan Önal, Ezgi Bektaş, Hazal Selin Uygur, Berin Yıldırım, Burcu Yönder, Beren Yeşilırmak)

PTT: Mirkovic, Caffrey, Elif Su Yavuz, Caric, Merve Tanyel, Merve Çepni (Özlem Güven, Hande Naz Sunar, Nehir Kurtalan, Hümay Fırıncıoğlu, Özlem Tuğral, Savic, Yasemin Özel)

Setler: 25-16, 20-25, 22-25, 21-25

Süre: 106 dakika (21, 26, 27, 32)

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