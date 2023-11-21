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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 19:45 Güncelleme: 21.11.2023 - 19:45
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:ASKİAtatürk

        Hakemler: Ramazan Demiröz, Kadir Girente

        Çukurova Belediyespor: Nur Sevil Gökbudak, Leyva, Yasemin Yıldırım, Fabris, Dimitrova, Büşra Güneş (Ceren Cihan Önal, Ezgi Bektaş, Hazal Selin Uygur, Berin Yıldırım, Burcu Yönder, Beren Yeşilırmak)

        PTT: Mirkovic, Caffrey, Elif Su Yavuz, Caric, Merve Tanyel, Merve Çepni (Özlem Güven, Hande Naz Sunar, Nehir Kurtalan, Hümay Fırıncıoğlu, Özlem Tuğral, Savic, Yasemin Özel)

        Setler: 25-16, 20-25, 22-25, 21-25

        Süre: 106 dakika (21, 26, 27, 32)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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