Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, Adana'daki kongre üyeleriyle buluştu:

Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulu öncesinde başkan adaylarından Serdal Adalı, Adana'daki kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Adalı, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Beşiktaş'ın zirve yürüyüşünü başlatmak üzere memleketinde bulunmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Kendisine ulaşan mesajlar ve istekler üzerine bu yola çıktığını dile getiren Adalı, "İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde hayal satmadan, gerçekçi hedeflerle ilerlemek zorundayız. Bu nedenle plan ve projelerimizi keskin bir şekilde kısa ve orta vadeli olarak ayırdık. Bu doğrultuda çok net olarak söylemek isterim ki önümüzdeki 1,5 sene içinde en büyük ve en öncelikli projemiz, futbol takımını ayağa kaldırmaktır. Unutmayın ki bugün gündemde seçim varsa ilk nedeni futbol takımımızın durumudur." diye konuştu.

Teknik direktör Sergen Yalçın döneminde alınan başarıların ardından sonraki yıllarda bu zaferlerden uzak kalındığını belirten Adalı, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz efsanemiz Şifo Mehmet futbolun başında olacak. Rıza hocamızla da birlikte futbol takımımızı ayağa kaldıracağız. Takımın kalitesini yükselteceğiz. Bize 'Çok fazla transfer konuşuyor' diyorlar. Ben şimdi sizlere soruyorum, Beşiktaş'ımızın mevcut kadrosunda transfere ihtiyacı yok mu? Rakiplerimiz ligde ve Avrupa'da iyi sonuçlar alırken bizim buna hakkımız yok mu? Rakip takım formalı çocuklar, yıldız oyuncuların, futbolcuların isimlerini bağırırken bizim çocuklarımızın bunlara hakkı yok mu? Bizim yapacaklarımızın kanıtı birilerine çektirip servis ettirilen fotoğraflar ya da sosyal medya paylaşımları değildir. Daha önceki görevlerimizde yaptıklarımızdır. Getirdiğimiz dünya yıldızlarıdır. Maddi olarak sağladığımız ve feda ettiğimiz katkılardır."

Sportif başarının marka değerinin yükselmesi için en önemli etken olduğundan bahseden Adalı, Beşiktaş'ın bazı konularda rakiplerinin gerisinde kaldığını dile getirdi.

Statla ilgili mimarlarla görüştüklerini aktaran Adalı, "Size öyle hayali projelerden bahsetmeyeceğiz. Biz koltuk düzeninin değiştirilmesiyle kapasitemizi 52 bine çıkaracağız. Misafir takım tribününü alt ve üst olmak üzere ikiye bölüp rakip takım taraftarlarının ses düzenini ikiye bölmek istiyoruz. Kartal Yuvası organizasyonumuzu yeniden yapılandıracağız. Ürün çeşitliliği ve tedarik sorunlarını ortadan kaldıracağız. Mağaza sahiplerinin ihtiyaçlarını en ön plana alacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan olması halinde kadınların camiadaki rolünü artırmayı hedeflediklerini anlatan Adalı, bu yönde çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Her kesimden, her gelir düzeyinden insan için Beşiktaş'ı ulaşılabilir hale getireceklerini ifade eden Adalı, şunları söyledi:

"Biz ekip olarak, Beşiktaş'ımıza yakışır, sağlıklı ve camiamızı bütünleştirici bir seçim süreci geçirmeye özen gösteriyoruz. Fakat süreç ilerledikçe maalesef bazı ayrıştırıcı tavırların oluşmaya başladığını görüyoruz. Sadece oy kazanmak uğruna bu büyük camianın bir bölümünü art niyetli oluşumlar içinde gösterip ayrıştırarak Beşiktaş'ımıza katkı sağlayamazlar. Bu camianın her unsuru birdir ve tektir. Biz bütünleşirsek sadece rakiplerimizle yarışırız. Sadece hakkımızı yemeye çalışanlarla mücadele ederiz. Son olarak belirtmek isterim ki Beşiktaş'ımızın artık en ufak başarısızlığa, zaman, itibar kaybına tahammülü yoktur. Göreve geldiğimizde söylemlerimizin her an hayata geçtiğini de göreceksiniz. Beşiktaş'ta yaşanan değişimi ve yükselişi daha ilk gününden hissedeceksiniz."

Adalı, üyelerin desteğiyle Cumhuriyet'in 100. yılında Beşiktaş'ın başkanı olarak kente gelme şerefini yaşamak istediğini kaydetti.