Adana'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti Adana'da av tüfeğiyle vurulan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Adana'da av tüfeğiyle vurulan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Cerenli Mahallesi'nde İ.B, husumetli olduğu R.B. ve Hürü B'ye av tüfeğiyle ateş etti.

İ.B. olay yerinden kaçtı.

R.B. ve Hürü B. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Seyhan Devlet ve ÇÜ Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Hürü B, ÇÜ Balcalı Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışıyor.