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        Adana'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

        Adana'da av tüfeğiyle vurulan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 03:01 Güncelleme: 22.11.2023 - 03:12
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        Adana'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti
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        Adana'da av tüfeğiyle vurulan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Cerenli Mahallesi'nde İ.B, husumetli olduğu R.B. ve Hürü B'ye av tüfeğiyle ateş etti.

        İ.B. olay yerinden kaçtı.

        R.B. ve Hürü B. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Seyhan Devlet ve ÇÜ Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

        Hürü B, ÇÜ Balcalı Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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