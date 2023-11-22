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        Adana'da minibüsünde uyuşturucuyla yakalanan sanığa hapis ve adli para cezası

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, minibüsünde uyuşturucuyla yakalanan sanığa, 17 yıl 12 ay hapis ve 80 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 11:19 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:19
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        Adana'da minibüsünde uyuşturucuyla yakalanan sanığa hapis ve adli para cezası
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, minibüsünde uyuşturucuyla yakalanan sanığa, 17 yıl 12 ay hapis ve 80 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Y.Y'yi idaresindeki minibüsle Dadaloğlu Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğunu, aracın bagajındaki 2 çökelek bidonuna gizlenmiş 1 kilo 202 gram esrar maddesi ele geçirildiğini belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak Y.Y'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

        Sanık Y.Y. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 17 yıl 12 ay hapis ve 80 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Y.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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