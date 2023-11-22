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        Adana'da akıllı tahtaların arızasını meslek lisesi öğrencileri gideriyor

        ÖMER FANSA - Adana'da Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, akıllı tahtaların tamirini yaparak hem meslek öğreniyor hem de eğitime katkı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 12:40 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:40
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        Adana'da akıllı tahtaların arızasını meslek lisesi öğrencileri gideriyor
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        ÖMER FANSA - Adana'da Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, akıllı tahtaların tamirini yaparak hem meslek öğreniyor hem de eğitime katkı sunuyor.

        Fatih Projesi kapsamında, akıllı tahtaların bakım, onarım ve tamiratını yapan destek okul olarak belirlenen lisede, bilişim teknolojileri ile elektrik/elektronik teknolojisi alanından 5 öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan kursta akıllı tahta tamiri konusunda eğitim aldı.

        Eğitimin ardından okulda geçen yıl Etkileşimli Tahta Bakım Onarım ve Destek Noktası oluşturuldu.

        Bu noktada, eğitim alan öğretmenler yetiştirdikleri 12 öğrenciyle 1 yılda sorumluluk alanlarındaki 285 okuldaki 3 binden fazla akıllı tahtanın tamirini yaptı.

        - "Tahtalardaki arızaların yüzde 99'unu çözdük"

        Okul müdürü Mehmet Emin Dinçkurt, AA muhabirine, 2010 ve 2013 yılında Fatih Projesi ile dağıtımı yapılan akıllı tahtaların tamiri konusunda bakanlıkça yetkilendirilen iki okuldan biri olduklarını söyledi.

        Milli Eğitim Bakanlığı veri tabanına arıza girişi yapan okullara gidip yerinde hizmet verdiklerini anlatan Dinçkurt, tamir edilemeyen tahtaları atölyelerine getirdiklerini belirtti.

        Ekiplerin, arızaların yüzde 80'ini bulunduğu yerde, aynı okulda çözdüğünü dile getiren Dinçkurt, şöyle konuştu:

        "Daha büyük arızası olan tahtalar ise okulumuza getirilerek okulumuzdaki Etkileşimli Tahta Destek Noktasında tamirleri yapılıyor. 2002 yılı kasım ayında başlamış olduğumuz bu süreçte yaklaşık olarak 285 okula 3 bin 104 tahta için tamir hizmeti verdik. Tahtalardaki arızaların yüzde 99'unu çözdük."

        Dinçkurt, öğretmenlerin koordinasyonundaki öğrencilerin, akıllı tahtaların tamiri için yaz tatilinin yanı sıra hafta sonu da çalıştığını belirtti.

        - Öğrenciler para kazanıyor

        Tahtaların tamir ücretlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılandığını anlatan Dinçkurt, "Bu proje, meslek lisesinde bulunan öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmeleri konusunda çok büyük destek sağladı. Burada öğrencilerimiz hem pratiklerini arttırdılar hem de ceplerine küçük de olsa bir cep harçlığı geldi. Döner sermaye kapsamında öğrencilerimiz, yapılan işe göre her ay yaklaşık 2-8 bin lira arasında değişen miktarda ödeme aldılar." diye konuştu.

        Bilişim Teknolojisi Alanı öğretmenlerinden Erdal Batan da akıllı tahta tamirinin meslek lisesi öğrencilerine kazanım sağladığını belirtti.

        Öğrencilerin derste gördükleri yazılım ve donanım konularını akıllı tahtaların tamiriyle pratiğe dökme şansı yakaladığını aktaran Batan, uygulama sayesinde buradan mezun olanların piyasada kolaylıkla iş bulabileceğini söyledi.

        Bilişim Teknolojisi Alanı 11. sınıf öğrencisi Talha Alper Coşkun da açıldığından bu yana atölyede çalıştığını anlattı.

        Derslerde gördükleri konuları uygulama sayesinde daha iyi öğrendiklerini belirten Coşkun, okulda hem meslek öğrenip hem de harçlıklarını çıkardıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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