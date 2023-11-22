GÜNCELLEME - Adana'da üvey oğlu tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, üvey oğlu tarafından silahla vurulan kadın, hayatını kaybetti.

Cerenli Mahallesi'nde, İsmail B. (38), şiddetli geçimsizlik yaşadığı öne sürülen babası Rıfat (63) ve üvey annesi Hürü B'ye (50) evlerinin önünde otomobillerinden inmeye hazırlandıkları sırada tabanca ve av tüfeğiyle ateş açtı.

Zanlının olay yerinden kaçmasının ardından, saldırıda yaralanan çiftin yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralılardan Rıfat B. ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne, Hürü B. de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hürü B, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak evinin bulunduğu mahalledeki mezarlıkta defnedildi.

Jandarma ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, zanlının 2018'de cinayet nedeniyle girdiği cezaevinden geçen yıl şartlı tahliyeyle çıktığı öğrenildi.

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