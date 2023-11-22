Adana'da yaraladığı kişinin telefonunu gasbetmeye çalışan sanığa dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bıçakla yaraladığı kişinin telefonunu gasbetmeye çalışan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Dağlıoğlu Mahallesi'nde, Ş.B'yi yaralayıp cep telefonunu gasbetmeye çalıştığı iddiasıyla ilgili adli kontrol tedbiri uygulanan S.F. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 11. Ağır Ceza Mahkem﻿esince kabul edilen iddianamede, sanık için "silahla yağmaya teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis talep edildi.

İddianamede olay günü S.F'nin mahallede yürüyüş yapan Ş.B'yi durdurduğu ve "Üzerinde bulunan her şeyi bana vereceksin." dediği belirtildi.

Ş.B'nin bunu kabul etmemesi ve direnmesi üzerine sanığın yanında bulundurduğu bıçakla müştekiyi bacağından yaraladığı, telefonunu gasbetmeye çalıştığı, eylemini gerçekleştiremeyince olay yerinden kaçtığı iddianamede belirtildi.

"Silahla yağmaya teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen sanık, iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Sanık S.F'nin ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.