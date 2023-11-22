Adana'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.