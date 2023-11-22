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        Adana'da çocuğun boğazındaki plastik kelepçeyi itfaiye çıkarttı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde oyun oynarken kız çocuğunun boğazına takılan plastik kelepçe, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkartıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 18:08 Güncelleme: 22.11.2023 - 18:08
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        Adana'da çocuğun boğazındaki plastik kelepçeyi itfaiye çıkarttı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde oyun oynarken kız çocuğunun boğazına takılan plastik kelepçe, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkartıldı.

        Gülbahçesi Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oyun oynarken boğazına plastik kelepçe takılan çocuk, bir süre sonra nefes almakta zorlandı.

        İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulansa alınan çocuğun boğazındaki plastik kelepçe itfaiye ekiplerince kesilerek çıkartıldı.

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından çocuk, ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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