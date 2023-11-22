Adana'da çocuğun boğazındaki plastik kelepçeyi itfaiye çıkarttı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde oyun oynarken kız çocuğunun boğazına takılan plastik kelepçe, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkartıldı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oyun oynarken boğazına plastik kelepçe takılan çocuk, bir süre sonra nefes almakta zorlandı.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansa alınan çocuğun boğazındaki plastik kelepçe itfaiye ekiplerince kesilerek çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından çocuk, ailesine teslim edildi.

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