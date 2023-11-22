Adana'da otomobilin iş yerine girmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Kozan Bulvarı'nda, T.A. idaresindeki 01 VF 150 plakalı otomobil önce pastaneye ait kaldırımdaki masada oturan Emin Çopur'a (46) çarptı, ardından Çopur'un sahibi olduğu kuruyemiş dükkanına girdi.

Kazada, Çopur otomobilin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Çopur'un yanındaki bir kişi de kaza nedeniyle masanın savrulması sonucu hafif yaralandı.

Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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