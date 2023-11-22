Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da otomobilin iş yerine girmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 23:02 Güncelleme: 22.11.2023 - 23:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da otomobilin iş yerine girmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre Kozan Bulvarı'nda, T.A. idaresindeki 01 VF 150 plakalı otomobil önce pastaneye ait kaldırımdaki masada oturan Emin Çopur'a (46) çarptı, ardından Çopur'un sahibi olduğu kuruyemiş dükkanına girdi.

        Kazada, Çopur otomobilin altında kalarak yaşamını yitirdi.

        Çopur'un yanındaki bir kişi de kaza nedeniyle masanın savrulması sonucu hafif yaralandı.

        Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        İş yerinin önünde otururken otomobilin çarpması sonucu öldü; kaza anı kamer...
        İş yerinin önünde otururken otomobilin çarpması sonucu öldü; kaza anı kamer...
        Adana'da çocuğun boğazındaki plastik kelepçeyi itfaiye çıkarttı
        Adana'da çocuğun boğazındaki plastik kelepçeyi itfaiye çıkarttı
        Adana'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da motosikletin çocuğa ve köpeğe çarpması kamerada
        Adana'da motosikletin çocuğa ve köpeğe çarpması kamerada
        Adana'da yaraladığı kişinin telefonunu gasbetmeye çalışan sanığa dava
        Adana'da yaraladığı kişinin telefonunu gasbetmeye çalışan sanığa dava
        Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Öğretmenler Günü" konseri verecek
        Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Öğretmenler Günü" konseri verecek