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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 09:47 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:08
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği merkez Yüreğir ilçesinde PTT Evleri, Dedekorkut ve Sinanpaşa mahallelerindeki 3 ikamete operasyon düzenledi.

        Adreslerde, 172,50 gram sentetik uyuşturucu, reçeteyle satışı yapılabilen uyuşturucu etkili 13 hap ve 7,75 gram esrar ele geçirildi.

        Polis ekipleri, adreslerdeki Mahir B, İbrahim D. ve Mert B'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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