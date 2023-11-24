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        Adana'da yıkımı süren ağır hasarlı binanın beton bağlama noktasından bakır tabak çıktı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da, yıkımı süren ağır hasarlı binanın beton bağlama noktasından bakır tabak çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:38 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:38
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        Adana'da yıkımı süren ağır hasarlı binanın beton bağlama noktasından bakır tabak çıktı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da, yıkımı süren ağır hasarlı binanın beton bağlama noktasından bakır tabak çıktı.

        Kentte, 6 Şubat'taki depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde 13 katlı İnci Apartmanı'nda yıkım çalışması başlatıldı.

        Çalışmada işçiler, pencerenin üzerinde perde duvarı tutmak için yapılan ve içerisinde 4 demir olan hatılda bakır tabak buldu.

        Yıkım ekibinde yer alan Mehmet İpek, AA muhabirine, 13 katlı binanın yıkımına 18 Kasım'da başladıklarını söyledi.

        Dama çıkarılan iş makinesinin kat kat yıkarak aşağı indiğini belirten İpek, "Çok ağır hasarlıydı, acil yıkım isteniyordu. 10. katında hatıldan yemek tabağı çıktı. Şaşırdık yani, daha önce böyle bir şey görmedik. İlk defa başımıza geldi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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