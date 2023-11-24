Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Adana'da Atatürk Parkı'nda gerçekleşen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Yavuz Selim Köşger, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde devam eden programda yaptığı konuşmada, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Tevke de insanların kalbinde öğretmenlerin her zaman özel bir yeri olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Köşger, emekliliğe ayrılan öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" verdi. Aday öğretmenlerin de yemin ettiği törende, öğretmenlerden oluşan halk dansları topluluğu gösteri sundu.

- Mersin

Mersin'de de çeşitli programlar düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Mezitli Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Programa katılan Vali Ali Hamza Pehlivan'a sürpriz yapıldı. Pehlivan, burada ilkokul öğretmeni ile çevrim içi görüşme yaparak öğretmeniyle okul dönemindeki anılarını paylaştı.

Vali Pehlivan, programda yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"İnsan dünyayı yöneten, yönlendirendir. İyi bir şekilde yetişmişse dünyayı güzel noktalara götürecektir. Bu bağlamda kıymetli öğretmenlere bakınca dünümüzü, bugünümüzü, yarınlarımızı görüyoruz. Çünkü dünün ve bugünün nesillerini öğretmenlerimiz yetiştiriyor, yarınların nesillerini yine öğretmenlerimiz yetiştirecek."

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un da konuşma yaptığı etkinlikte emekli öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" verildi.

Aday öğretmenlerin yemin töreni yaptığı programda, öğretmenler tarafından müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

- Hatay

Hatay'da, Antakya Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirilen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Törene katılanlar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda devam eden programda, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Vali Mustafa Masatlı, depremlerden etkilenen Hatay'ın yeniden inşasında en önemli destekçilerinden birinin öğretmenler olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin deprem bölgesinde özveriyle çalıştıklarını belirten Masatlı, "Deprem sonrası iyileşme sürecindeyiz. Bu sürecin getirdiği birtakım zorluklara rağmen görevinizin başında fedakarca gayretleriniz her türlü takdire şayandır. Devletimizle birlikte her türlü şartta el ele vermesini bilen bir milletin öğretmenlerinin karakteristik özelliği de bu olsa gerek. Sizlerin varlığı müreffeh geleceğimizin önemli bir göstergesidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan müzik etkinliğinde depremde yaşamını yitiren öğretmenler alındı.

Tören sonunda emekli olan öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" takdim edildi.

- Osmaniye

Osmaniye'de Öğretmenler Günü dolayısıyla Devlet Bahçeli Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak'ın anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene Albak'ın yanı sıra şube müdürleri, okul müdürleri ile öğretmenler katıldı.