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        Adana'da bir araçta 41 bin 6 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 41 bin 6 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobilin sahibi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 10:19 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:29
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        Adana'da bir araçta 41 bin 6 uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 41 bin 6 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobilin sahibi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Emek Mahallesi 41010 Sokak'ta park halindeki araçta arama yaptı.

        Otomobilde 41 bin 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan araç sahibi H.Y, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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