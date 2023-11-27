Kozan'da 6 şüpheli tutuklandı, 12 hükümlü cezaevine gönderildi

Kozan ilçesinde geçen hafta yapılan asayiş denetimlerinde yakalanan 6 şüpheli tutuklandı, 12 hükümlü cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 20-26 Kasım'da 216 personelle 27 noktada denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde yakalanan 6 şüpheli tutuklandı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü de cezaevine gönderildi.

Çalışmada, ruhsatsız 2 tabanca ve 2 av tüfeği ile 2 kurusıkı tabanca ve 200 mermi ele geçirdi.