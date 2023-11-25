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        Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, bir gencin yaralandığı iki grup arasındaki silahla kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 20:29 Güncelleme: 25.11.2023 - 20:29
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        Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, bir gencin yaralandığı iki grup arasındaki silahla kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Tufanpaşa Mahallesi Şıh Efendi Bulvarı'nda 25 Kasım'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili güvenlik güçlerinin çalışmaları sürdü.

        Kavgayı izlerken Samet Y'nin (17) silahla yaralandığı olaya karıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli, çarşı ve mahalle bekçilerince yakalandı.

        Emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Kozan'da 25 Kasım'da çıkan kavgayı izlemek için duran Samet Y, bu sırada gruptakilerden birinin "Ne bakıyorsun?" diyerek tabancayla ateş etmesi sonucu kolundan yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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