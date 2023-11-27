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        Adana Ticaret Borsası

        Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 14:34 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:34
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        Adana Ticaret Borsası
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        Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
        Buğday Kg 8,80 9,00
        Mısır Kg 5,70 5,90
        Ayçiçeği Kg 11,50 12,00
        Soya fasulyesi Kg 15,50 16,00
        Kütlü pamuk Kg 17,75 18,00
        Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 43,00 44,00

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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