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        Adana'da caddede su satıcısına çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, caddede su satan kişiye çarptıktan sonra kaçan sürücü, güvenlik kamerası incelemelerinin ardından 40 gün sonra yakalanarak tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:05 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:05
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        Adana'da caddede su satıcısına çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, caddede su satan kişiye çarptıktan sonra kaçan sürücü, güvenlik kamerası incelemelerinin ardından 40 gün sonra yakalanarak tutuklandı.

        Gazipaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, 18 Ekim'de su satarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Ali Eker (42) tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 16 Kasım'da yaşamını yitirdi.

        Sürücünün yakalanması için çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 21 iş yerinden elde edilen 195 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.

        Ekipler, kazaya karışan 01 BD 976 otomobilin sürücüsünün B.D. (24) olduğunu tespit etti.

        Polis, B.D'yi evinde gözaltına aldı.

        Kazayı yaptığını kabul eden ve "Aracımın yan aynasına birini çarptığını gördüm. Ancak bir şey olmamış düşüncesiyle kaza yerinden ayrıldım." ifadesini veren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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