Adana'da tehditle 2 lise öğrencisinin telefonunu gasbettiği öne sürülen sanığa dava Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tehdit ettiği 2 lise öğrencisinin cep telefonlarını gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tehdit ettiği 2 lise öğrencisinin cep telefonlarını gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "silahla yağma" suçlamasından 5 Eylül'de tutuklanan sanık B.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay günü Kayalıbağ Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Park'ında sanığın dolmuştan inen müşteki S.Ö'yü yanına çağırıp "arkadaşını aramak" bahanesiyle telefonunu istediği ve görüşme yaptıktan sonra telefonu teslim etmediği belirtildi.

Sanık B.T'nin, daha sonra konuşma bahanesiyle müştekiler S.Ö. ve Y.E.Ö'yü zorla taksiye bindirdiği, taksi hareket ettikten sonra Y.E.Ö'nün de cep telefonunu zorla aldığı, telefonlarını geri almak için ısrar eden müştekileri, bıçakla tehdit ederek bir süre sonra yolda indirdiği ifade edildi.

İddianamede, tutuklu sanığın "silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık B.T'nin yargılanmasına Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.