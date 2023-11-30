Adana'da kavga ettiği kişiyi tabancayla öldüren sanık hakim karşısında Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kavga ettiği kişiyi tabancayla öldüren sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kavga ettiği kişiyi tabancayla öldüren sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 31 Mart'ta Rıdvan Araz'ın sokakta tabancayla öldürülmesiyle ilgili 9 Mayıs'ta yakalanıp tutuklanan E.O. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Savunması alınan sanık E.O. olay nedeniyle ayağından yaralandığını belirterek, şunları söyledi:

"Rıdvan Araz ile herhangi bir husumetim yoktur. Rıdvan Araz'ın arkadaşı C.C. ile kavga ederken maktul birden olaya karıştı. Kargaşa esnasında maktul benim ayağıma doğru ateş etti. Ben o sırada nasıl ateş ettiğimi bile hatırlamıyorum. Polis aracının siren sesini duyunca tabancayı çöpe atarak olay yerinden kaçtım. Olay nedeniyle darbedildim. Yaşananlar nedeniyle pişmanım. Kendimi korumak amacıyla ateş ettim. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim."

Maktulün babası Arif Araz ise sanığın beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, "Oğlumun üzerinde silah bulunmuyordu. Oğlumun kimseyle herhangi bir husumeti de yoktur. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ederim." ifadesini kullandı.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki delil durumu, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması ve tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına, olayla ilgili bilgi ve görgüsünün olabileceği değerlendirilen 5 tanığın diğer celse zorla getirilmesine karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.