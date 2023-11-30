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        MHP Yüreğir İlçe Başkanlığı istişare toplantısı yaptı

        MHP Yüreğir İlçe Başkanlığınca "Mahalle Temsilcileri İstişare Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 15:49 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:49
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        MHP Yüreğir İlçe Başkanlığı istişare toplantısı yaptı
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        MHP Yüreğir İlçe Başkanlığınca "Mahalle Temsilcileri İstişare Toplantısı" düzenlendi.

        İl Başkanı Yusuf Kanlı, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kısa süre kalan yerel seçimler için çok çalışılması gerektiğini söyledi.

        Seçimde başarılı olacaklarını belirten Kanlı, "Cumhur İttifakı olarak Adana'nın yükünü almak, önünü açmak, daha çok yatırım çekmek, işsizliği en aza indirmek, trafik çilesi başta olmak üzere kentin tüm sorunlarını çözmek istiyoruz. Bunun için Büyükşehir Belediyesini, beraberinde 15 ilçemizi kazanmak hedefindeyiz. Bunda kararlıyız ve kıymetli vatandaşlarımızın destekleriyle mutlaka başaracağız." diye konuştu.

        MHP Yüreğir İlçe Başkanı Tamer Yücel de konuşmasında birlik ve beraberlikle çalışmanın önemine vurgu yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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