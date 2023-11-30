Adana'da kamyonet kasası kapağının çarptığı kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, seyir halindeki kamyonet kasasının açık kapağının çarptığı kişi yaralandı.

Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta yürüyen Leyla U'ya (42) sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonetin kasasının yana doğru açılan arka kapağı çarptı.

Çarpma sonucu Leyla U. yaralandı. Olayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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