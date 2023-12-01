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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u ağırlayacak

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 09:20 Güncelleme: 01.12.2023 - 09:20
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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u ağırlayacak
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        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek.

        Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

        Ligde 6 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda topladığı 23 puanla haftaya 4. sırada giren Akdeniz ekibi, 8 puanla 19. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Süper Lig'de sahasında çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Adana Demirspor, bu serisini sürdürmek istiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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