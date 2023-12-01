Adana'da patlayan su borusu ulaşımı aksattı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su borusunun patlaması sonucu yolda oluşan su birikintisi ulaşımı aksattı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda içme suyunu sağlayan şebeke borusu basınç nedeniyle patladı.

Patlayan borudan çıkan suyun bulvar boyunca akması nedeniyle sürücüler ve yayalar güçlükle ilerledi.

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye görevlileri, suyun akışını keserek çalışma başlattı.

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