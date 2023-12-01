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        Adana'da patlayan su borusu ulaşımı aksattı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su borusunun patlaması sonucu yolda oluşan su birikintisi ulaşımı aksattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 09:37 Güncelleme: 01.12.2023 - 09:37
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        Adana'da patlayan su borusu ulaşımı aksattı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su borusunun patlaması sonucu yolda oluşan su birikintisi ulaşımı aksattı.

        Alparslan Türkeş Bulvarı'nda içme suyunu sağlayan şebeke borusu basınç nedeniyle patladı.

        Patlayan borudan çıkan suyun bulvar boyunca akması nedeniyle sürücüler ve yayalar güçlükle ilerledi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen belediye görevlileri, suyun akışını keserek çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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