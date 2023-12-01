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        Adana'da otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan sanığa 16 yıl 6 ay hapis

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan sanığa, 16 yıl 6 ay hapis ve 39 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:11 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:11
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        Adana'da otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan sanığa 16 yıl 6 ay hapis
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan sanığa, 16 yıl 6 ay hapis ve 39 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık G.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, G.E. idaresindeki otomobilde Levent Mahallesi'nde 202 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdiğini belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak G.E'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

        Sanık G.E. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliye ve beraat istiyorum." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ve 39 bin lira adli para cezasına çarptırdığı G.E'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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