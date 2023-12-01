Adana'da liseler arası voleybol turnuvası tamamlandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen liseler arası voleybol turnuvasında Sabancı Kız Meslek Lisesi şampiyon oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından hazırlanan "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma Destek Programı" ve "Hayallerimiz Renkleniyor" projesi çerçevesinde kentte liseler arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Toplam 16 maçın yapıldığı turnuvanın finalinde, Hümeyra Ökten Kız İmam Hatip Lisesini 3-1 yenen Sabancı Kız Meslek Lisesi şampiyonluğa ulaştı.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ederek, şampiyon takımın oyuncularına madalyalarını ve kupalarını takdim etti.

Turnuvaya katılan takımlara da forma ve ayakkabı hediye edildi.

Organizasyonda dereceye giren okulların öğrencileri, polislerle birlikte Bursa ve Çanakkale'ye geziye götürülecek.