Adana'da silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Merkez Parkı'nda yürüyüş yapan İ.D, henüz kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan İ.D. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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