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        Adana'da 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 20:11 Güncelleme: 01.12.2023 - 20:19
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        Adana'da 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri haklarında arama kararı bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü bulunduğu adreste yakaladı.

        Firari hükümlü işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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