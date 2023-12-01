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        Özel gereksinimli çocuklar "Farkımı Fark Et, Benimle Dans Et" etkinliğinde buluştu

        Adana'da, Sarıçam Belediyesi tarafından düzenlenen "Farkımı Fark Et, Benimle Dans Et" programında özel gereksinimli çocuklar ve aileleri bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 20:34 Güncelleme: 01.12.2023 - 20:51
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        Özel gereksinimli çocuklar "Farkımı Fark Et, Benimle Dans Et" etkinliğinde buluştu
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        Adana'da, Sarıçam Belediyesi tarafından düzenlenen "Farkımı Fark Et, Benimle Dans Et" programında özel gereksinimli çocuklar ve aileleri bir araya geldi.

        Sarıçam Belediyesi tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" düzenlenen etkinlik, Kültür Merkezi'nde yapıldı.

        Burada konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, kentte 18 bin 243 ağır engelli vatandaşın bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

        "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak onların yaralarına merhem olmaya çalışmaktayız. Adana'da 77 bine yakın vatandaşımız da engelli. Onlara engelli kimlik kartını verdik. Engelli haklarından faydalanmaktalar. Engelli vatandaşlarımıza daha yaşanılabilir, daha ulaşılabilir ve daha erişilebilir bir dünya bırakmak ümidiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz."

        Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, ilçede yaşayan engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak düzenlemeleri ve çalışmaları imkanlar doğrultusunda bir bir hayata geçirdiklerini aktardı.

        Konuşmaların ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Halk oyunu oynayan öğrenciler, şarkılar seslendirdi.

        Etkinlik, protokol üyelerinin öğrencilere çeşitli hediyeler vermesiyle sona erdi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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