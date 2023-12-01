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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 22:18 Güncelleme: 01.12.2023 - 22:18
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Alper Akarsu, Serhat Sağır, Emre Doğu

        Adanaspor: Ahmed Said Kıvanç, Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk (Dk. 79 Cem Güzelbay), Evren Korkmaz, Mehmet Feyzi Yıldırım, Dabo, Kubilay Aktaş (Dk. 68 Burhan Tuzun), Metehan Altunbaş (Dk. 46 Hakkı Türker), Diakite (Dk. 79 Harun Alpsoy), Oberlin (Dk. 79 Ayuk), Fernandes

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Ologo, Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Ozan Sol (Dk. 82 Ahmet İlhan Özek), Nalepa (Dk. 82 Murat Yıldırım), Atakan Akkaynak (Dk. 68 Gökhan Karadeniz), Geraldo (Dk. 39 Eren Aydın), Ahmet Sağat (Dk. 67 Verheydt)

        Goller: Dk. 20 Ozan Sol, Dk. 29 Geraldo, Dk. 54 Ahmet Sağat (Ahlatcı Çorum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 87 Cem Güzelbay (Adanaspor), Dk. 69 Gökhan Karadeniz, Dk. 71 Nalepa, Dk. 90+1 Murat Yıldırım (Ahlatcı Çorum FK)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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