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        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 11:34 Güncelleme: 02.12.2023 - 11:45
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        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
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        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde ve araçlarda yapılan aramada, gümrük kaçağı 2 milyon 540 bin makaron, 47 bin 460 paket sigara, 572 kilogram nargile tütünü, 525 kilogram tütün ve 11 milyon 361 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 21 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği şüphelilerden 1'ini tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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