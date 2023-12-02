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        Adana'da çaldığı motosikletle gezerken yakalanan şüpheli tutuklandı

        Adana'da çaldığı motosikletle gezerken yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 11:36 Güncelleme: 02.12.2023 - 11:36
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        Adana'da çaldığı motosikletle gezerken yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Adana'da çaldığı motosikletle gezerken yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Merkez Çukurova ilçesi Mahfsığmaz Mahallesi'nde 25 Kasım'da H.Ö. (19), B.Ç'ye ait motosikleti düz kontak yöntemiyle çaldı.

        H.Ö, motosikletle yaklaşık 2 kilometre ilerledikten sonra bir apartmanın bahçesine bıraktı.

        Daha sonra aynı mahalledeki Ö.D'ye ait başka bir motosikleti düz kontak yöntemiyle çalan şüpheli kayıplara karıştı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

        Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli H.Ö'yü çalıntı motosikletle Turgut Özal Bulvarı'nda gezdiği sırada yakaladı.

        Gözaltına alınan H.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Öte yandan H.Ö'nin, çaldığı B.Ç'ye ait motosikleti götürmesi ve bir apartmana park ederek araçtaki parmak izlerini silmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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