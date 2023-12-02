Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi ve merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde 22,29 gram esrar, 0,92 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu etkili 3 hap ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan E.T. ve Y.D. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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