Adana'da bir kişi tartıştığı ailesinin kamyonetini yaktı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı ailesinin kamyonetini yaktı.

İddiaya göre, Ova Mahallesi'nde ailesiyle tartışan M.D. evlerinin önündeki ailesine ait kamyoneti yaktıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Polis, M.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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