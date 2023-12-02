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        Adana'da bir kişi tartıştığı ailesinin kamyonetini yaktı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı ailesinin kamyonetini yaktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 15:18 Güncelleme: 02.12.2023 - 15:18
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        Adana'da bir kişi tartıştığı ailesinin kamyonetini yaktı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı ailesinin kamyonetini yaktı.

        İddiaya göre, Ova Mahallesi'nde ailesiyle tartışan M.D. evlerinin önündeki ailesine ait kamyoneti yaktıktan sonra kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Polis, M.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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