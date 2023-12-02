Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

Salon:ASKİAtatürk

Hakemler: Yavuz Akdemir, Kadir Girente

Çukurova Belediyespor: Ezgi Bektaş, Yasemin Yıldırım, Leyva, Dimitrova, Hazal Selin Uygur, Nur Sevil Gökbudak (Berin Yıldırım, Berra Eren, Beren Yeşilırmak, Ezgi Uludağ)

Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Neriman Özsoy, Vasilantonaki, Kübra Akman, Macris (Buse Kayacan, Şeyma Ercan, Sıla Çalışkan, Derya Güç, Melis Yılmaz)

Setler: (25-20, 25-23, 16-25, 20-25, 11-15)

Süre: 136 dakika (26, 31, 29, 29, 21)

ADANA

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.