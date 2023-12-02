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        Adana'da tırın altında kalan motosikletin sürücüsü öldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tırın altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 18:04 Güncelleme: 02.12.2023 - 18:12
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        Adana'da tırın altında kalan motosikletin sürücüsü öldü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tırın altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mücahitler Caddesi'nde sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 BZJ 73 plakalı motosiklet devrilerek 01 APM 325 plakalı tırın altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İsmi öğrenilemeyen tır sürücüsü ifadesi alınmak polis merkezine götürüldü.

        Motosiklet sürücüsünün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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