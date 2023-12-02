Adana'da tırın altında kalan motosikletin sürücüsü öldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tırın altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mücahitler Caddesi'nde sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 BZJ 73 plakalı motosiklet devrilerek 01 APM 325 plakalı tırın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

İsmi öğrenilemeyen tır sürücüsü ifadesi alınmak polis merkezine götürüldü.

Motosiklet sürücüsünün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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