Stat:YeniAdana

Hakemler: Sarper Barış Saka, Hakan Yemişken, Candaş Elbil

​​​​​​​Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Svensson, Semih Güler, Abdulsamet Burak, Abdurrahim Dursun, Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Mickael Tırpan, Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül, Muhammed Gümüşkaya, Taylan Antalyalı, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Moundilmadji

Goller: Dk. 27 Niang (Penaltıdan) (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 35 Ntcham (Penaltıdan), Dk. 45+4 Holse (Yılport Samsunspor) ​​​​​​​

Sarı kartlar: Dk. 19 Yusuf Sarı, Dk. 34 Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor)

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