Stat:YeniAdana

Hakemler: Sarper Barış Saka, Hakan Yemişken, Candaş Elbil

​​​​​​​Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Svensson (Dk. 46 Dorukhan Toköz), Semih Güler, Abdulsamet Burak, Abdurrahim Dursun (Dk. 52 Yusuf Barasi), Ndiaye (Dk. 78 Zeneli), Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Mickael Tırpan (Dk. 90+5 Schindler), Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül (Dk. 86 Bola), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 59 Nanu), Taylan Antalyalı, Holse, Ntcham (Dk. 86 Ercan Kara), Emre Kılınç, Moundilmadji (Dk. 90+5 Soner Aydoğdu)

Goller: Dk. 27 Niang (Penaltıdan), Dk. 70 Yusuf Barasi (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 35 Ntcham (Penaltıdan), Dk. 45+4 Holse, Dk. 64 Moundilmadji (Yılport Samsunspor) ​​​​​​​

Sarı kartlar: Dk. 19 Yusuf Sarı, Dk. 34 Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 90+9 Holse, Dk. 90+10 Soner Aydoğdu (Yılport Samsunspor)

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