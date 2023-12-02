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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 21:23 Güncelleme: 02.12.2023 - 21:23
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Sarper Barış Saka, Hakan Yemişken, Candaş Elbil

        ​​​​​​​Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Svensson (Dk. 46 Dorukhan Toköz), Semih Güler, Abdulsamet Burak, Abdurrahim Dursun (Dk. 52 Yusuf Barasi), Ndiaye (Dk. 78 Zeneli), Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang

        Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Mickael Tırpan (Dk. 90+5 Schindler), Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül (Dk. 86 Bola), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 59 Nanu), Taylan Antalyalı, Holse, Ntcham (Dk. 86 Ercan Kara), Emre Kılınç, Moundilmadji (Dk. 90+5 Soner Aydoğdu)

        Goller: Dk. 27 Niang (Penaltıdan), Dk. 70 Yusuf Barasi (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 35 Ntcham (Penaltıdan), Dk. 45+4 Holse, Dk. 64 Moundilmadji (Yılport Samsunspor) ​​​​​​​

        Sarı kartlar: Dk. 19 Yusuf Sarı, Dk. 34 Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 90+9 Holse, Dk. 90+10 Soner Aydoğdu (Yılport Samsunspor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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