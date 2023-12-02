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        Adana'da bir otomobilin çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasında

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 23:37 Güncelleme: 02.12.2023 - 23:37
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        Adana'da bir otomobilin çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasında
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

        Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, koşarak yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan çocuğu hastaneye kaldırdı.

        Kaza anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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