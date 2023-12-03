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        Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

        Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 09:51 Güncelleme: 03.12.2023 - 10:05
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        Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
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        Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekiplerince kent genelinde 13 operasyon düzenledi.

        Adreslerde kaçak 4 bin 819 elektronik sigara, 671 şişe içki, 293 cep telefonu, 56 akıllı saat ve 7 kulaklık ele geçirildi.

        Polis ekipleri 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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