Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekiplerince kent genelinde 13 operasyon düzenledi.

Adreslerde kaçak 4 bin 819 elektronik sigara, 671 şişe içki, 293 cep telefonu, 56 akıllı saat ve 7 kulaklık ele geçirildi.

Polis ekipleri 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.