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        Maganda kurşunuyla engelli kalan Abdullah'ın hedefi masa tenisinde milli takım

        NURŞİN MAĞIN - Adana'da bedensel engelli 32 yaşındaki Abdullah Tekin, kendisini yaşama bağlayan masa tenisinde milli formayı giyebilmek için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 11:03 Güncelleme: 03.12.2023 - 11:03
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        Maganda kurşunuyla engelli kalan Abdullah'ın hedefi masa tenisinde milli takım
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        NURŞİN MAĞIN - Adana'da bedensel engelli 32 yaşındaki Abdullah Tekin, kendisini yaşama bağlayan masa tenisinde milli formayı giyebilmek için çalışıyor.

        İki grup arasındaki kavgada kullanılan silahtan çıkan maganda kurşununun omuriliğine isabet etmesi nedeniyle 13 yaşında bedensel engelli olan Abdullah, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

        Engeline kalmasına rağmen lise eğitimini tamamlayan ve ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitiren Abdullah, engelli kadrosundan 19 yaşında Adana Orman Bölge Müdürlüğünde memur olarak göreve başladı.

        Abdullah, burada kendisi gibi engelli bir arkadaşı sayesinde 2017 yılında masa tenisiyle tanıştı.

        Spora gün geçtikçe ilgisi artan Abdullah, 2017'da Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda takımlar kategorisinde ikinciliğe ulaştı.

        Aynı şampiyonanın 2019, 2022 ve 2023 yıllarında düzenlenen yarışmalarında bireyselde üçüncülük elde eden Abdullah, 6 yıl önce başladığı masa tenisinde milli sporcu olma hedefiyle haftanın 4 günü antrenman yapıyor.

        - "Masa tenisi hayatımda önemli bir yer kaplıyor"

        Abdullah Tekin, AA muhabirine, işinden arta kalan zamanlarda günün masa tenisi oynayarak geçtiğini anlattı.

        Bu spor sayesinde daha sosyal biri olduğunu ve özgüvenin arttığını dile getiren Abdullah, "İş dışındaki zamanımda bu sporu önümüze kattığımız hedefler çerçevesinde devam ettiriyoruz. Amacımıza inşallah ulaşacağız. Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülüğüm var. İki defa milli takım değerlendirme kampı gördüm. Hedefim, uluslararası arenada milli takımı temsil edip madalyalar kazanmak." diye konuştu.

        Antrenör Kubilay Mengüç de yaklaşık 5 yıldan bu yana Abdullah ile çalıştıklarını söyledi.

        Abdullah'ın azimli, disiplinli ve istekli bir sporcu olduğunu belirten Mengüç, haftanın 4 günü antrenman yaparak milli takıma girip uluslararası müsabakalarda başarı elde etmek için çalıştıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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